Hannover: Pichler länger raus

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Benedikt Pichler fasst sich an den Kopf @Maxppp

Hannover 96 muss länger als gedacht auf Benedikt Pichler verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laboriert der Offensivspieler an einem Innenbandanriss und fällt rund vier Wochen aus. Zumindest eine Operation ist jedoch nicht erforderlich.

Der 28-jährige Neuzugang hatte sich beim 2:2 gegen Dynamo Dresden verletzt. Bangen muss 96 auch um Innenverteidiger Ime Okon. Der 21-Jährige musste beim gestrigen 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld noch vor der Pause wegen Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
