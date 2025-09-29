Menü Suche
Kommentar 8
SPL

Dieser Klub träumt von Klopp

von Arouna Touray - Quelle: Al-Riyadh
1 min.
Jürgen Klopp muss tief durchatmen @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter streckt Al Ittihad die Fühler nach Jürgen Klopp aus. Wie die saudische Tageszeitung ‚Al-Riyadh‘ berichtet, steht der Deutsche bei den Saudis ganz oben auf der Trainer-Wunschliste. In der Nacht zu Sonntag hatte der Wüstenklub Laurent Blanc entlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob eine Anstellung Klopps tatsächlich realisierbar wäre, ist aber äußerst fraglich. Erst im Januar heuerte der 58-Jährige bei Red Bull als Global Sports Director an und überwacht seitdem die fußballerische Entwicklung der RB-Klubs weltweit. Neben dem ehemaligen Liverpool- und BVB-Coach sind bei Al Ittihad auch Xavi, Luciano Spalletti, Unai Emery und Sérgio Conceição im Gespräch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ittihad
Jürgen Klopp

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert