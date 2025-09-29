Dieser Klub träumt von Klopp

Auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter streckt Al Ittihad die Fühler nach Jürgen Klopp aus. Wie die saudische Tageszeitung ‚Al-Riyadh‘ berichtet, steht der Deutsche bei den Saudis ganz oben auf der Trainer-Wunschliste. In der Nacht zu Sonntag hatte der Wüstenklub Laurent Blanc entlassen.

Ob eine Anstellung Klopps tatsächlich realisierbar wäre, ist aber äußerst fraglich. Erst im Januar heuerte der 58-Jährige bei Red Bull als Global Sports Director an und überwacht seitdem die fußballerische Entwicklung der RB-Klubs weltweit. Neben dem ehemaligen Liverpool- und BVB-Coach sind bei Al Ittihad auch Xavi, Luciano Spalletti, Unai Emery und Sérgio Conceição im Gespräch.