Conceição oder Spalletti vor Trainer-Rückkehr?

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Sérgio Conceição steht beim AC Mailand in der Kritik. @Maxppp

Sérgio Conceição oder Luciano Spaletti könnten schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Laut Fabrizio Romano wurden beide Übungsleiter von Al Ittihad kontaktiert. Auch mit Xavi führt der Wüstenklub Gespräche.

Conceição stand zuletzt bei AC Mailand an der Seitenlinie, während Spalletti für die italienische Nationalmannschaft verantwortlich war. In der Wüste könnten sie Laurent Blanc beerben, der in der Nacht zum Sonntag seinen Hut nehmen musste.

