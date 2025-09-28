Xavi vor neuem Trainerjob?

Xavi könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Wie Matteo Moretto berichtet, gehört der Spanier zu den Kandidaten bei Al Ittihad. Beide Parteien befinden sich aktuell in Gesprächen, doch es werden auch weitere Personalien gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Wüstenklub hatte sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag von Übungsleiter Laurent Blanc getrennt. Vorausgegangen war eine 0:2-Niederlage gegen Al Nassr. Xavi war bis Sommer 2024 für den FC Barcelona tätig.