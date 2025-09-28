Menü Suche
Xavi vor neuem Trainerjob?

von Luca Hansen - Quelle: Matteo Moretto
Xavi auf dem Weg in die Katakomben @Maxppp

Xavi könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Wie Matteo Moretto berichtet, gehört der Spanier zu den Kandidaten bei Al Ittihad. Beide Parteien befinden sich aktuell in Gesprächen, doch es werden auch weitere Personalien gehandelt.

Der Wüstenklub hatte sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag von Übungsleiter Laurent Blanc getrennt. Vorausgegangen war eine 0:2-Niederlage gegen Al Nassr. Xavi war bis Sommer 2024 für den FC Barcelona tätig.

