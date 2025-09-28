Ein Favorit: Uniteds drei Optionen für die Amorim-Nachfolge

Sollte Manchester United den in der Kritik stehenden Trainer Rúben Amorim vorzeitig entlassen, steht der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate wohl ganz oben auf der Liste der möglichen Nachfolger. Wie ‚Talksport‘ berichtet, befindet sich United-Miteigentümer Jim Ratcliffe bereits seit Wochen in direktem Kontakt mit dem 55-Jährigen.

Nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen den FC Brentford sind die Red Devils auf einen indiskutablen 14. Platz in der Premier League zurückgefallen. Seit Amorims Übernahme verlor United 17 von 33 Premier League-Spielen und konnte nur neun für sich entscheiden.

Als weitere Kandidaten sollen sich Oliver Glasner von Crystal Palace und Andoni Iraola vom AFC Bournemouth ebenfalls in der engeren Auswahl befinden.