Real hat Klarheit bei Militão

Real Madrid muss mal wieder auf Éder Militão verzichten. Die Königlichen teilen mit, dass sich der in den vergangenen Jahren arg gebeutelte Innenverteidiger eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. Laut der ‚Marca‘ fällt der 27-Jährige zwei Wochen lang aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Militão war angeschlagen von den Länderspielen mit der brasilianischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, nun herrscht Klarheit über seinen Status. Rückschläge erlitten in den vergangenen Tagen auch Dean Hujisen, Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga. Keiner der Real-Stars hat sich nach aktuellem Stand der Dinge aber eine schlimmere Blessur zugezogen.