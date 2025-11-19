Menü Suche
Kommentar

Real hat Klarheit bei Militão

von Lukas Hörster
Eder Militao hat sich verletzt @Maxppp

Real Madrid muss mal wieder auf Éder Militão verzichten. Die Königlichen teilen mit, dass sich der in den vergangenen Jahren arg gebeutelte Innenverteidiger eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. Laut der ‚Marca‘ fällt der 27-Jährige zwei Wochen lang aus.

Unter der Anzeige geht's weiter
Real Madrid C.F.
Parte médico de Militão.
Bei X ansehen

Militão war angeschlagen von den Länderspielen mit der brasilianischen Nationalmannschaft zurückgekehrt, nun herrscht Klarheit über seinen Status. Rückschläge erlitten in den vergangenen Tagen auch Dean Hujisen, Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga. Keiner der Real-Stars hat sich nach aktuellem Stand der Dinge aber eine schlimmere Blessur zugezogen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert