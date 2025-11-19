Menü Suche
FC Bayern: Wichtiger Knackpunkt beim Kompany-Deal

Am 21. Oktober vermeldete der FC Bayern aus dem Nichts die Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Vincent Kompany. Einige Wochen später kommen weitere Hintergründe zum Deal ans Licht.

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Vincent Kompany auf einer PK @Maxppp

Nicht nur wegen des sportlichen Erfolgs wurde Vincent Kompany vor rund einem Monat vom FC Bayern mit einem frischen Arbeitspapier bis 2029 ausgestattet. Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, hat bei der Abwicklung des Deals unter anderem auch den Ausschlag gegeben, dass der Cheftrainer sein „Ego zurückstellt“.

In diesem Charakterzug sehen die Verantwortlichen einen wesentlichen Grund für die steile Entwicklung – in der laufenden Spielzeit ist der Rekordmeister unter Kompany noch ungeschlagen.

Kompany hatte die Münchner im Sommer 2024 übernommen und seitdem zu einem absoluten Spitzenteam geformt. Sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den Spielern und Fans genießt der belgische Übungsleiter ein hohes Ansehen.

