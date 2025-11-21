Bayern ohne Gnabry?

Serge Gnabry wird dem FC Bayern für das Bundesligaspiel am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den SC Freiburg voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Vincent Kompany sagte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 30-jährige Offensivspieler nach den Länderspielen „etwas gespürt“ habe und deshalb vermutlich „eher nicht dabei sein“ werde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fraglich ist auch der Einsatz von Stammkeeper Manuel Neuer. Der 39-Jährige schlug sich in den vergangenen Tage mit einem Magen-Darm-Infekt herum, vertreten wird er im Fall der Fälle von Ersatzmann Jonas Urbig (22). Mit dabei ist hingegen wieder Hiroki Ito (26), der seinen zweiten Mittelfußbruch vollständig auskuriert hat.