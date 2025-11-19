Bobic will Wicky

Auf der Suche nach einem neuen Trainer für Legia Warschau hat Fredi Bobic den ehemaligen Hamburger Raphael Wicky ins Visier genommen. Laut dem Portal ‚meczyki.pl‘ ist Wicky einer der Kandidaten für die Nachfolge von Edward Iordanescu, der vor drei Wochen entlassen worden war. Bobic, Abteilungsleiter Fußball beim polnischen Erstligisten, habe aber auch Nenad Bjelica, der in der Saison 2023/24 den 1. FC Union Berlin trainiert hatte, auf dem Zettel.

Wicky hat als Trainer beim FC Basel, dem BSC Young Boys und in Chicago Erfahrungen gesammelt, seit März 2024 ist er ohne Verein. Pokalsieger Warschau steckt in einer schweren Krise und liegt in der polnischen Liga aktuell auf Rang elf. Unter anderem spielt Noah Weißhaupt (24) vom SC Freiburg auf Leihbasis momentan in der polnischen Hauptstadt.