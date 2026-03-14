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Bundesliga

BVB ohne Guirassy & Silva

von Dominik Sandler
Serhou Guirassy und Karim Adeyemi diskutieren. @Maxppp
BVB 2-0 Augsburg

Beim heutigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) überrascht Niko Kovac in der Offensive. Weder Serhou Guirassy noch Fábio Silva stehen in der Startelf der Schwarz-Gelben. Stattdessen könnten Karim Adeyemi und Maximilian Beier den Doppelsturm bilden.

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Auch in der Defensive muss Kovac ordentlich umbauen, da Emre Can und Filippo Mané verletzt fehlen und Ramy Bensebaini gesperrt ist. Luca Reggiani kommt zu seinem fünften Profi-Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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