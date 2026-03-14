BVB ohne Guirassy & Silva

Beim heutigen Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) überrascht Niko Kovac in der Offensive. Weder Serhou Guirassy noch Fábio Silva stehen in der Startelf der Schwarz-Gelben. Stattdessen könnten Karim Adeyemi und Maximilian Beier den Doppelsturm bilden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in der Defensive muss Kovac ordentlich umbauen, da Emre Can und Filippo Mané verletzt fehlen und Ramy Bensebaini gesperrt ist. Luca Reggiani kommt zu seinem fünften Profi-Einsatz.