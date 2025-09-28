Menü Suche
Inter: Akanji-Entscheidung längst gefallen

Mitsamt Kaufpflicht, die an bestimmte Parameter gebunden ist, hat Inter Mailand Innenverteidiger Manuel Akanji von Manchester City ausgeliehen. Die Entscheidung, wie es mit dem Schweizer weitergeht, ist aber offenbar längst gefallen.

Bei Inter Mailand ist man überzeugt von Leihspieler Manuel Akanji. Intern sei man zu dem Entschluss gekommen, den Innenverteidiger im kommenden Sommer ungeachtet der möglichen Kaufpflicht festverpflichten zu wollen, berichtet Fabrizio Romano.

Festgeschriebene 15 Millionen Euro würde Akanji kosten, sofern dieser mindestens 50 Prozent der Spielte absolviert und die Nerazzurri Meister werden. Auf diese beiden Prämissen wollen die Italiener, aktuell Tabellenvierter, aber nicht warten. Zu überzeugt ist man von Akanjis Qualität.

Sämtliche der vier möglichen Pflichtspiele bestritt der 30-Jährige seit seiner Ankunft am 1. September über die vollen 90 Minuten. Dabei zeigte der Rechtsfuß, dessen Vertrag bei City noch bis 2027 datiert ist, sehr ansprechende Leistungen.

