United: Casemiro-Nachfolger aus Madrid?

von Aaron Schlütter - Quelle: Daily Express
Conor Gallagher am Ball für Atlético Madrid @Maxppp

Einen potenziellen Nachfolger für Mittelfeld-Star Casemiro (33) haben die Verantwortlichen von Manchester United bei Atlético Madrid ausgemacht. Laut dem ‚Daily Express‘ könnte Conor Gallagher (25) den Brasilianer beerben, der Manchester laut dem Bericht im kommenden Sommer verlassen soll.

Der Engländer wäre eine Alternative zu Carlos Baleba (21) von Brighton & Hove Albion, der mit umgerechnet 116 Millionen Euro ein extrem teures Preisschild hat. Gallagher war erst vor einem Jahr für 42 Millionen Euro vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt gewechselt. In der laufenden Saison kam der Engländer zwar in allen acht Spielen zum Einsatz, fünfmal jedoch nur als Einwechselspieler.

