75 Millionen: Überraschende Wende im Savinho-Poker

Vor rund einem Monat war Tottenham Hotspur mit einer Offerte über 70 Millionen Euro bei Ligarivale Manchester City für Savinho (21) abgeblitzt. Eigentlich wollte man das Angebot im Winter auf 75 Millionen aufbessern, doch einen weiteren Versuch können sich die Spurs aller Voraussicht nach sparen.

Laut Fabrizio Romano steht der Flügelflitzer ganz dicht vor einer Verlängerung bei den Skyblues. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, alles deute auf einen langfristigen Verbleib in Manchester hin.

Savinho war im Sommer 2024 für 25 Millionen Euro von Citys französischem Partnerklub ESTAC Troyes auf die Insel gekommen. Unter Pep Guardiola spielte der 13-fache brasilianische Nationalspieler eine ordentliche Debütsaison (16 Scorer in 48 Pflichtspielen). Die Entwicklung will der Premier League-Riese nun honorieren – und damit ein deutliches Signal an Tottenham senden.