„Mehr als willkommen“: Spurs-Coach begrüßt Kane-Rückkehr

Beim FC Bayern München schießt Harry Kane nach wie vor alles kurz und klein. Im vergangenen Jahr konnte er mit der deutschen Meisterschaft auch endlich seinen ersten großen Titel feiern. Der 32-Jährige ist wunschlos glücklich beim Rekordmeister – sollte man meinen. Und doch halten sich Gerüchte über eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur hartnäckig. Aus Nordlondon wird nun zurückgeflirtet.

Wie Trainer Thomas Frank auf einer Pressekonferenz betont, würde er den Stürmer nur zu gerne wieder im Trikot der Spurs sehen: „Es gibt viele Tottenham-Fans, darunter auch ich, die Kane gerne wieder hier haben würden. Er ist willkommen. Wenn er zu uns kommen möchte, ist er mehr als willkommen.“ Der rote Teppich ist für Kane also schon ausgerollt.

Allerdings schätzt der Däne die Chancen auf eine Rückkehr noch als gering ein: „Er ist ein Spitzenspieler. Ich persönlich glaube nicht, dass er das jetzt tun wird. Wenn ich ehrlich bin, wird er wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen.“

Kanes Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2027. Allerdings kann er den Rekordmeister im kommenden Sommer für festgeschriebene 65 Millionen Euro verlassen, sollte dieser Passus im Winter aktiviert werden. In der Premier League fehlen ihm noch 47 Treffer zum besten Torschützen der Ligageschichte. Eine Rückkehr wäre also durchaus verlockend für den Engländer.