Ein großes Ziel: Vieira begründet HSV-Wechsel

Mittelfeldspieler Fábio Vieira will sich beim Hamburger SV mit guten Leistungen für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer empfehlen. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ schildert der Portugiese seinen Hauptbeweggrund für den Wechsel vom FC Arsenal zum Bundesliga-Aufsteiger: „Natürlich ist es ein Wunsch von mir, bei der WM 2026 dabei zu sein.“

Der 25-Jährige wartet noch auf seinen ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft. Für die portugiesische U21 lief der Offensivakteur immerhin 25 Mal auf und holte bei der U21-EM 2021 den Vizetitel. In seiner Karriere hatte der Linksfuß immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb er sich auch bei den Gunners nie nachhaltig durchsetzen konnte. Jüngst brillierte Vieira bei seinem persönlichen Heimdebüt für den HSV mit einer Vorlage beim ersten Saisonsieg gegen den 1. FC Heidenheim (2:1).