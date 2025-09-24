Jaissle bestätigt Bundesliga-Anfragen

Matthias Jaissle hätte im vergangenen Sommer Saudi-Arabien verlassen und in der Bundesliga anheuern können. Von der ‚Sport Bild‘ konkret nach dem Interesse von Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, der TSG Hoffenheim und RB Leipzig gefragt, bestätigt der Trainer: „Es gab immer mal wieder Anfragen. Aber ich habe meinen Vertrag hier bis 2027 verlängert. Mal schauen, was die Zukunft noch so bringt. Ich habe mir abgewöhnt, Pläne zu machen. Ich genieße den Weg und lebe komplett im Hier und Jetzt.“

Jaissle machte sich als Trainer im österreichischen RB-Kosmos einen Namen, trainierte zunächst das Farmteam FC Liefering und im Anschluss von 2021 bis 2023 RB Salzburg. Von dort ging es in die Wüste zu Al-Ahli. Nach bislang 93 Pflichtspielen kommt der Nürtinger auf einen Punkteschnitt von 2,03.