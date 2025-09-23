Bayern-Rückkehr: Palhinha hat sich entschieden

Die Zeit von João Palhinha beim FC Bayern verlief mehr als unglücklich. Der 30-Jährige konnte sich beim deutschen Rekordmeister nicht durchsetzen, sodass das Missverständnis in diesem Sommer vorerst beendet und Palhinha an Tottenham Hotspur verliehen wurde.

Die Spurs zahlen eine Leihgebühr von sieben Millionen Euro und verfügen für den Anschluss über eine Kaufoption von kolportierten 30 Millionen Euro. Palhinha selbst hat schon jetzt eine klare Tendenz, für welchen Verein er in den kommenden Jahren auflaufen will.

Laut Transferjournalist Ben Jacobs möchte der Portugiese nicht nach München zurückkehren, sondern dauerhaft bei den Spurs bleiben. Der Rechtsfuß hofft daher, dass die Nordlondoner die Kaufoption ziehen.

Leistungsträger unter Frank

Ein Grund für seinen Leihwechsel war die WM 2026, für die sich Palhinha mit Spielpraxis und guten Leistungen empfehlen will. Diese liefert er bei den Londonern aktuell zweifellos. Unter Trainer Thomas Frank ist der zweikampfstarke Mittelfeldakteur vor der Abwehrkette absolut gesetzt. Unter diesen Umständen ist es auch für den Europa League-Sieger eine lukrative Option, vom benannten Passus Gebrauch zu machen.