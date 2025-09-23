Menü Suche
BVB tütet Millionen-Deal ein

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
Sebastian Kehl und Lars Ricken von Borussia Dortmund @Maxppp

Borussia Dortmund hat einen weiteren Premium Partner an Land gezogen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wurde mit REWE Deutschland eine Kooperation über fünf Jahre vereinbart. Bis vor kurzem habe sich noch ein Konkurrent aus der Lebensmittelbranche in der Pole Position für den Deal befunden, ehe REWE dazwischengrätschte.

Das Unternehmen, dessen Hauptsitz in Köln ist, soll für mindestens ein Jahr als Sponsor für die Trainingskleidung einsteigen. Im Gegenzug freut sich der BVB auf sechs Millionen Euro. Insgesamt bringt den Schwarz-Gelben die fünfjährige Zusammenarbeit laut der Regionalzeitung bis zu 15 Millionen Euro ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
