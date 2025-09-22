Ballon d’Or: Guirassy & Lewandowski landen weit vorne

Serhou Guirassy zählt zu den besten Fußballern der vergangenen Saison. Im Ranking für den Ballon d’Or landet der Angreifer von Borussia Dortmund auf Rang 21 und damit vier Ränge hinter Robert Lewandowski (37) vom FC Barcelona.

Beide Angreifer zeigten sich in der Spielzeit 2024/25 sehr treffsicher. Guirassy verbuchte in 50 Pflichtspielen 38 Tore, Lewandowski traf in 52 Partien 42 Mal ins Schwarze.