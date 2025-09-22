Menü Suche
Kommentar 10
Bundesliga

Ballon d’Or: Guirassy & Lewandowski landen weit vorne

von Tobias Feldhoff
Serhou Guirassy befindet sich weiter im Visier einiger Topklubs @Maxppp

Serhou Guirassy zählt zu den besten Fußballern der vergangenen Saison. Im Ranking für den Ballon d’Or landet der Angreifer von Borussia Dortmund auf Rang 21 und damit vier Ränge hinter Robert Lewandowski (37) vom FC Barcelona.

Unter der Anzeige geht's weiter
Ballon d'Or
2025 Men's Ballon d'Or ranking:

2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy
2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister
2️⃣3️⃣ Jude Bellingham
2️⃣4️⃣ Fabian Ruiz
2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries

#ballondor
Bei X ansehen

Beide Angreifer zeigten sich in der Spielzeit 2024/25 sehr treffsicher. Guirassy verbuchte in 50 Pflichtspielen 38 Tore, Lewandowski traf in 52 Partien 42 Mal ins Schwarze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Serhou Guirassy
Robert Lewandowski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert