Baumann will Spieler mit „Schalke-DNA“

Der FC Schalke hat bei etwaigen Neuzugängen klare Vorstellungen. Laut Sportvorstand Frank Baumann legt man dabei Wert auf bestimmte Spielerprofile: „Mit unserer eigenen Scouting-App und der ‚Schalke-DNA‘ als Algorithmus haben wir ein Werkzeug geschaffen, das uns hilft, Spielerprofile noch schneller zu identifizieren und dann präziser zu analysieren.“

Auch die Knappenschmiede ist weiterhin von immenser Bedeutung. Diese bleibe „ein zentraler Bestandteil unserer Gesamtstrategie. Neben der Ausbildung von Spielern, die dem Verein sportlich und wirtschaftlich viel eingebracht haben, konnten wir auch in anderen Bereichen Fortschritte machen. Wir haben in den vergangenen Jahren viel Wert auf die Verjüngung der U23 gelegt, um sie noch besser im Übergangsbereich zwischen NLZ und Profis zu positionieren. Tim Hoogland und Volkan Ünlü waren lange Co-Trainer in der U19, nun sind sie Teil des Trainerstabs der Profis. Dies zeigt, wie wichtig uns die Verbindung zwischen Nachwuchs und Lizenzbereich ist“, so Baumann weiter.