Bayern-Leihgabe fällt länger aus

Der 1. FC Nürnberg muss vorerst auf Tarek Buchmann verzichten. Wie Trainer Miroslav Klose auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel (20:30 Uhr) gegen den VfL Bochum bekanntgab, hat der Innenverteidiger eine Verletzung an der Fußsohle erlitten und wird den Franken für mehrere Wochen fehlen. Zugezogen hat sich der 20-Jährige die Blessur bei einem Spiel für Nürnbergs Reserve.

Buchmann ist bis Saisonende vom FC Bayern München an den Club ausgeliehen. In Nürnberg sollte das Talent Spielpraxis sammeln. Schon bei den Münchnern ist er in den vergangenen Jahren immer wieder ausgefallen, nun ist Buchmann auch beim FCN zum Zuschauen verbannt.