Götze verlängert beim SCP

Beim SC Paderborn bleibt der Kapitän an Bord. Felix Götze (27) hat seinen Vertrag langfristig verlängert, zur genauen Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben. Im Sommer 2024 war Götze von Rot-Weiss Essen nach Paderborn gekommen, seitdem bestritt der Innenverteidiger 42 Partien für die Ostwestfalen. „Felix identifiziert sich voll mit unserem Verein und hat sich in Paderborn zu einem anerkannten Abwehrchef entwickelt“, so Geschäftsführer Sport Sebastian Lange.

Götze sagt über seine Verlängerung beim aktuellen Tabellenführer: „Der SCP07 hat mir die Gelegenheit gegeben, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen und zu etablieren. Ich bin nach wie vor dankbar für diese Chance, die ich mit großem Engagement und voller Leidenschaft angenommen habe. In Paderborn haben wir sehr gute Rahmenbedingungen, insbesondere auch für die Entwicklung junger Spieler.“