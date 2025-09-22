Upamecanos Forderungen an Bayern

Erst am Wochenende vermeldete die spanische ‚Marca‘: Dayot Upamecano will unbedingt zu Real Madrid wechseln. Dass der 26-jährige Innenverteidiger ein Kandidat bei den Königlichen ist, gilt als offenes Geheimnis. Zuletzt kursierte zudem ein Gerücht um den FC Barcelona. Doch auch der FC Bayern darf sich noch Hoffnung auf einen Verbleib machen.

Problem: Upa befindet sich in einer hervorragenden Verhandlungsposition. Der Franzose – lange Zeit ein großer Unsicherheitsfaktor – ist mittlerweile Bayern-Verteidiger Nummer eins. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus, es droht also ein ablösefreier Wechsel.

Ein Horror-Szenario für den FCB, der Upamecano daher entgegenkommen muss. Laut der ‚Abendzeitung‘ fordert der Rechtsfuß für seine Unterschrift mehr Kohle. Als Abwehrchef sehe er sich im teaminternen Gehaltsranking zwischen Alphonso Davies (15 Millionen pro Saison) und Joshua Kimmich (20 Millionen). Aktuell soll Upa bis zu 16 Millionen Euro einstreichen können. Allerdings nur, wenn er sämtliche Prämien erreicht.

Upamecano will erneut Ausstiegsklausel

Ebenfalls unangenehm für die Bayern: In besagtem aktuellen Vertrag befindet sich eine – mittlerweile irrelevante – Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro. Laut der ‚Abendzeitung‘ fordert Upamecano nun erneut einen solchen Passus. Selbst wenn die Bayern all diese Forderungen erfüllen, ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Ex-Leipziger verlängern wird. Sollte Real in die Vollen gehen, sind die meisten anderen Klubs schließlich chancenlos.

Upamecano selbst äußerte sich übrigens erst kürzlich zu seiner Zukunft, sagte laut der ‚Bild‘: „Ich fühle mich wohl hier und bin glücklich, mit einem sehr guten Trainer und großen Spielern zusammenarbeiten zu können. Mein Agent spricht mit den Verantwortlichen von Bayern. Die Gespräche laufen weiter. Mehr gibt es nicht zu sagen. Wir werden sehen, was passiert.“