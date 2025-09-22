Überraschung um Stanisic

Wie lange der FC Bayern letztlich auf Josip Stanisic (25) verzichten muss, scheint derzeit offen. Der variabel einsetzbare Verteidiger, der sich am vergangenen Mittwoch beim 3:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen hatte, steht im Kader der kroatischen Nationalmannschaft für die Länderspiele in der WM-Qualifikation in Tschechien am 9. Oktober und gegen Gibraltar am 12. Oktober.

Zunächst war über eine Ausfallzeit von lediglich ein bis zwei Wochen spekuliert worden. Auf der Pressekonferenz vor dem 4:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim sagte Trainer Vincent Kompany jedoch: „Ich habe da eine andere Info. Es könnte ein bisschen länger sein. Aber nicht so, dass er sehr, sehr viele Spiele verpasst. Dann kommt noch die Länderspielpause. Es wird hoffentlich dann reichen, dass er danach wieder dabei ist.“ Bei den Münchner Fans sorgt die Nominierung daher für Verwunderung.