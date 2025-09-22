Menü Suche
Kommentar 5
BVB: Schlotterbeck-Vertrag im Vorbeigehen?

Gestern feierte Nico Schlotterbeck nach langer Zwangspause ein perfektes Comeback. Die nächste frohe Kunde scheint fast nur noch Formsache.

von Tobias Feldhoff - Quelle: WAZ
1 min.
Nico Schlotterbeck im Dortmunder Trainingsdress @Maxppp

Bei Borussia Dortmund bastelt man an der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck. Der Plan: Dem so wichtigen Abwehrchef zunächst den Raum lassen, nach langer Pause zu alter Form zurückzufinden. Im Anschluss dann die finalen Gespräche führen und den Deal möglichst geräuschlos eintüten.

Dabei befindet man sich offenbar auf bestem Wege. Die Verhandlungen zwischen beiden Parteien sollen „nicht besonders kompliziert sein“, berichtet die ‚WAZ‘. Gehaltszahlen und Vertragslänge stellen also allem Anschein nach keine Hürden dar. Zudem sind sich beide Parteien schon einig, dass Schlotterbeck über einen langen Zeitraum eines der Gesichter beim BVB werden soll.

Das aktuelle Arbeitspapier des Linksfußes läuft noch bis 2027, verlängert wurde es seit seiner Ankunft vor der Saison 2022/23 noch nicht. Insofern zählt Schlotterbeck bislang nicht zu den Topverdienern in Dortmunds Kader. Das dürfte sich in absehbarer Zukunft ändern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
