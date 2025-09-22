Ballon d’Or: Platzierungen für Wirtz & Olise stehen fest

Florian Wirtz (22) und Michael Olise (23) müssen sich beim Ballon d’Or mit den hinteren Plätzen zufriedengeben. Während der deutsche Mittelfeldspieler in Diensten des FC Liverpool auf Rang 29 landet, belegt der Offensivspieler des FC Bayern München mit Platz 30 den letzten Platz der nominierten Spieler.

Der Ballon d’Or ist die begehrteste Individualauszeichnung im Weltfußball. Als Favorit für die Trophäe, die am heutigen Abend in Paris verliehen wird, gelten Ousmane Dembélé (28/Paris St. Germain) und Lamine Yamal (18/FC Barcelona).