Premier League

Ballon d’Or: Platzierungen für Wirtz & Olise stehen fest

von Luca Hansen
1 min.
Florian Wirtz im LFC-Trikot @Maxppp

Florian Wirtz (22) und Michael Olise (23) müssen sich beim Ballon d’Or mit den hinteren Plätzen zufriedengeben. Während der deutsche Mittelfeldspieler in Diensten des FC Liverpool auf Rang 29 landet, belegt der Offensivspieler des FC Bayern München mit Platz 30 den letzten Platz der nominierten Spieler.

Ballon d'Or
Ranked at the 29th place for the 2025 Men's Ballon d'Or!

Florian Wirtz
@LFC
@DFB_Team

#ballondor
Der Ballon d’Or ist die begehrteste Individualauszeichnung im Weltfußball. Als Favorit für die Trophäe, die am heutigen Abend in Paris verliehen wird, gelten Ousmane Dembélé (28/Paris St. Germain) und Lamine Yamal (18/FC Barcelona).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
