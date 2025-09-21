Menü Suche
Kommentar 68
Real-Wechsel: Upamecano schockt Bayern

In weniger als einem Jahr läuft Dayot Upamecanos Vertrag beim FC Bayern aus. Priorität besitzt eine Verlängerung laut einem Medienbericht aus Spanien derzeit nicht.

von David Hamza - Quelle: Marca
1 min.
Dayot Upamecano brüllt @Maxppp

Dayot Upamecano (26) will offenbar unbedingt zu Real Madrid wechseln. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der Innenverteidiger seinem Berater das auch schon mitgeteilt. Dieser wiederum soll sich bereits an die Arbeit gemacht haben, um einen Transfer in die spanische Hauptstadt auszuloten.

Dass Upamecano ein Kandidat bei den Königlichen ist, gilt als offenes Geheimnis. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Franzosen macht ihn zum Schnäppchen. Wie einst David Alaba (33) im Jahr 2021 könnte auch Upamecano ablösefrei aus München nach Madrid wechseln.

Die einzige Option der Real-Kaderplaner ist Upamecano aber nicht. Ibrahima Konaté (26) ist ebenfalls seit Monaten ein konkreter Kandidat, auch der Liverpooler Innenverteidiger ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende gebunden.

Beim FC Bayern jedenfalls will man grundsätzlich mit Upamecano verlängern, die Gespräche kommen aber bislang nicht entscheidend voran. Es bahnt sich ein packender Poker an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
