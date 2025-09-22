Gladbachs Wunschlösung für die Trainerbank

In Spiel eins nach Gerardo Seoane lieferte Borussia Mönchengladbach eine gute Vorstellung ab und entführte in letzter Minute noch einen Punkt vom Rheinrivalen aus Leverkusen (1:1). Eugen Polanski hatte erstmals das Kommando für die Profis, auch kommende Woche gegen Eintracht Frankfurt soll der U23-Trainer an der Seitenlinie stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Idealfall wird Polanski zur Dauerlösung, das ist der große Wunsch der Gladbach-Bosse, die laut dem ‚kicker‘ darauf setzen, dass Polanski zum „Volltreffer“ wird. Von den Qualitäten des 39-Jährigen sei man „komplett überzeugt“. Klar ist aber natürlich auch, dass sich eine dauerhafte Beförderung nur mit den entsprechenden Ergebnissen rechtfertigen lässt.

Logischerweise wird im Hintergrund deshalb weiterhin der Trainermarkt sondiert. Geschäftsführer Sport Roland Virkus erklärte nach dem Spiel: „Die Formulierung ‚bis auf Weiteres‘ bleibt, aber nochmal: Im Fußball gibt es immer Dynamiken, da kann sich immer etwas entwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerüchte, Polanski könnte auch aus finanziellen Gründen übernehmen, dementierte Virkus deutlich: „Die Trainer-Entscheidung ist eine der wichtigsten – da sind mir die Finanzen scheißegal.“