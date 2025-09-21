Vinicius über Bundesliga: „Es fühlt sich natürlich an“

Neuzugang Vinicius Souza hat über seine Anfänge beim VfL Wolfsburg gesprochen. Im Interview auf der vereinseigenen Homepage sagt der Mittelfeld-Abräumer über die Besonderheiten in den europäischen Topligen. „Ich musste mich in jedem Land neu einstellen. In Spanien ist das Spiel sehr taktisch geprägt, in England geht es viel körperlicher zu. Jetzt in der Bundesliga habe ich das Gefühl, dass beides zusammenkommt – und es sich für mich ganz natürlich anfühlt.“

In Wolfsburg ist Vinicius, der schon für Espanyol Barcelona und Sheffield United auflief, bislang gesetzt. Der Anfang sei also gemacht, betont der 26-jährige Brasilianer, der immerhin 15 Millionen Euro Ablöse kostete: „Ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Monaten hier, mag den Klub, die Menschen und das ganze Umfeld. Von der Stadt habe ich bislang noch nicht viel gesehen, aber das Wichtigste ist: Meine Familie ist hier, wir fühlen uns zuhause. Unser Haus ist fast komplett eingerichtet – und ich bin wirklich froh, diesen Schritt gemacht zu haben.“