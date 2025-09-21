Menü Suche
2. Bundesliga

Hertha: Es droht der Doppel-Rauswurf

Hertha BSC hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Kommt es nicht schnell zur Kehrtwende, drohen personelle Konsequenzen.

von David Hamza - Quelle: Bild
Stefan Leitl vor der Hertha-Bank @Maxppp

War der 3:0-Sieg in Hannover nur eine Eintagsfliege? Eine Woche später scheint Hertha BSC jedenfalls wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Nach dem gestrigen 0:2 gegen den SC Paderborn stehen die Berliner auf Rang 14 der zweiten Liga, Dynamo Dresden könnte heute noch vorbeiziehen.

Vom Ziel, nach drei Jahren in die Bundesliga zurückzukehren, ist der Hauptstadtklub meilenweit entfernt. Tritt in einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg keine Besserung ein, sind die Tage von Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Benjamin Weber womöglich gezählt.

Die beiden, berichtet die ‚Bild‘, „stehen ab sofort unter Beobachtung.“ Leitl hatte erst im Februar in Berlin übernommen, Weber ist seit Anfang 2023 im Amt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
