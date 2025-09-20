Younes meldet sich nach Schalke-Ausbootung

Amin Younes zeigt sich trotz seiner Ausbootung beim FC Schalke 04 kämpferisch. „Keine einfachen Wochen für mich“, gibt der Offensivspieler via Instagram zu, „aber ich nehme die Herausforderung natürlich so an. Mannschaftstraining mit den Jungs macht trotzdem Spaß, ich gebe weiterhin täglich 100 Prozent, bleibe geduldig und versuche positiv zu bleiben. Danke wie immer für eure Unterstützung, das bleibt auf Schalke immer etwas besonderes.“

Der 32-Jährige spielt in den Planungen von Miron Muslic keine Rolle. Der Schalke-Coach hatte zuletzt in aller Deutlichkeit klargemacht, dass der Rechtsfuß nicht zur Spielweise passe und aufgrund seines Profils „kein Thema“ sei. Unter Muslic stand Younes noch kein einziges Mal im Kader. Der Vertrag des achtfachen deutschen Nationalspielers läuft im kommenden Sommer aus.