Zidane-Sohn zukünftig für Algerien

von Luca Hansen
Luca Zidane hat den Ball in der Hand @Maxppp

Luca Zidane hat einen Verbandswechsel vollzogen. Wie aus einer Mitteilung der FIFA hervorgeht, läuft der Filius von Zinédine Zidane zukünftig für die algerische Nationalmannschaft auf.

Bislang spielte der 27-Jährige für die französischen Jugendnationalmanschaften. Durch den Wechsel erhofft sich der Keeper, der auf Vereinsebene für den spanischen Zweitligisten FC Granada spielt, eine Teilnahme an der WM 2026.

