Zidane-Sohn zukünftig für Algerien

Luca Zidane hat einen Verbandswechsel vollzogen. Wie aus einer Mitteilung der FIFA hervorgeht, läuft der Filius von Zinédine Zidane zukünftig für die algerische Nationalmannschaft auf.

Bislang spielte der 27-Jährige für die französischen Jugendnationalmanschaften. Durch den Wechsel erhofft sich der Keeper, der auf Vereinsebene für den spanischen Zweitligisten FC Granada spielt, eine Teilnahme an der WM 2026.