WM-Qualifikation Europa

Kanté feiert überraschendes Comeback

von Daniel del Federico
N'Golo Kanté für Frankreich im Einsatz @Maxppp

N’Golo Kanté steht erstmals seit November 2024 wieder im Aufgebot der französischen Nationalmannschaft. Didier Deschamps reagiert damit auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Adrien Rabiot und Aurélien Tchouaméni im zentralen Mittelfeld. Der 64-fache Nationalspieler spielt seit 2023 für Al Ittihad in der Saudi Pro League.

French Team ⭐⭐
🇫🇷 24 players called up, 2 matches to punch our ticket to the 2026 World Cup 🌎

📋 Here’s Didier Deschamps’ squad for the final international break of the year! 💪

#FiersdetreBleus
Die Nominierung des 34-Jährigen begründet Frankreichs Nationaltrainer mit seiner aktuellen Form: „Ich stehe in Kontakt mit N’Golo Kanté. Er hat in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, seine beste Leistung gezeigt. Er spielt alle drei bis vier Tage, da er mit seinem Verein in der asiatischen Champions League spielt.“

