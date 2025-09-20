Bayerns Plan mit Gnabry

Der FC Bayern will bei einer möglichen Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry mit Bedacht vorgehen. Laut ‚Sport1‘-Chefreporter Stefan Kumberger werden die Verantwortlichen die Entwicklung des Offensivspielers genau beobachten und abwarten, ob die zuletzt starken Leistungen von Dauer sind oder im Winter erneut ein Leistungsabfall einsetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft am Saisonende aus. Kumberger sieht Parallelen zur Situation vor einem Jahr von Leroy Sané (29/Galatasaray), bei dem die Münchner ebenfalls auf Zeit gespielt hatten. Zudem wolle der Rekordmeister Teile von Gnabrys Gehalt gerne einsparen. Sportdirektor Christoph Freund kündigte bereits an, die Vertragsgespräche mit Gnabry mit der nötigen Ruhe anzugehen.