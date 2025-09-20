Menü Suche
Jackson & Karl mit Startelfdebüt für Bayern

von Luca Hansen
Nicolas Jackson schwitzt @Maxppp
Hoffenheim FC Bayern

Vincent Kompany lässt Nicolas Jackson von der Leine. Der Angreifer steht gegen die TSG Hoffenheim am heutigen Samstag (15:30 Uhr) in der Startelf. Der 24-Jährige wird gemeinsam mit Harry Kane (32) auf die Kraichgauer losgelassen.

FC Bayern München
Unser 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐟 für #TSGFCB 1⃣1⃣
Auch Lennart Karl steht in der Bundesliga zum ersten Mal in der Startelf. Der 17-Jährige wirbelt hinter den Spitzen anstelle von Michael Olisé (23). Für den verletzten Josip Stanisic (25) rutscht Sacha Boey (25) in die Startelf.

