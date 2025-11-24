Bundesliga: Die FT-Topelf des 11. Spieltags

Michael Olise

Beim FC Bayern reden einmal mehr alle über Shootingstar Lennart Karl (17). Beim 6:2-Erfolg gegen den SC Freiburg überzeugte der Youngster zwar erneut, wurde aber von Michael Olise noch in den Schatten gestellt. Zwei Tore machte der Franzose selbst, drei weitere bereitete er zum Teil mustergültig vor. Freiburgs Jordy Makengo (24) konnte einem gegen seinen Landsmann auf seiner linken Defensivseite leidtun. Der sehenswerte letzte Treffer des 23-jährigen Olise krönte den Sahnetag.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick