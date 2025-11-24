Menü Suche
Bundesliga: Die FT-Topelf des 11. Spieltags

Der FC Bayern bleibt auch nach der Länderspielpause voll in der Spur und ist in der Topelf mit dem Spieler des Spieltags vertreten. Die Topstürmer von Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart liefern ein Bewerbungsschreiben für den DFB. Die FT-Topelf des elften Spieltags.

Michael Olise

Beim FC Bayern reden einmal mehr alle über Shootingstar Lennart Karl (17). Beim 6:2-Erfolg gegen den SC Freiburg überzeugte der Youngster zwar erneut, wurde aber von Michael Olise noch in den Schatten gestellt. Zwei Tore machte der Franzose selbst, drei weitere bereitete er zum Teil mustergültig vor. Freiburgs Jordy Makengo (24) konnte einem gegen seinen Landsmann auf seiner linken Defensivseite leidtun. Der sehenswerte letzte Treffer des 23-jährigen Olise krönte den Sahnetag.

  • FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 1:1
  • FC Bayern - SC Freiburg 6:2
  • Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:3
  • VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:3
  • FC Augsburg - Hamburger SV 1:0
  • 1.FC Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 0:3
  • 1.FC Köln - Eintracht Frankfurt 3:4
  • RB Leipzig - Werder Bremen 2:0
  • St. Pauli - Union Berlin 0:1
