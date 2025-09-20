„Kid Messi“: Bundesliga-Interesse an United-Wunderkind

Das große Talent von JJ Gabriel ist offenbar auch den deutschen Klubs nicht verborgen geblieben. Laut einem Bericht der englischen Boulevardzeitung ‚Sun‘ bekunden zahlreiche Bundesligisten Interesse am 14-jährigen Wunderkind von Manchester United, sollte sich dieser mit seiner Familie für einen Abgang aus England und einen Wechsel nach Deutschland entscheiden.

Der hoch veranlagte Angreifer könnte in die Fußstapfen von Jude Bellingham (22) und Jadon Sancho (25) treten, die jeweils mit 17 Jahren zu Borussia Dortmund gingen. „Der Erfolg von Spielern wie Bellingham und Sancho in Deutschland ist ein großes Verkaufsargument für deutsche Vereine, die versuchen, einige der besten Nachwuchstalente der Premier League abzuwerben. Sie können ihnen früher als viele Vereine in Großbritannien einen Platz in der ersten Mannschaft anbieten“, zitiert die ‚Sun‘ eine anonyme Quelle.

Training mit den Profis winkt

Gabriel sorgt mit seinen beeindruckenden Leistungen in der United-Akademie für Aufsehen. Der im Zentrum wie auf dem Flügel einsetzbare Youngster läuft bereits in der U18 Premier League auf, steht in dieser Saison nach vier Spieltagen bei fünf Treffern. Unter anderem erzielte das als „Kid Messi“ bekannte Offensiv-Juwel einen Hattrick binnen 22 Minuten.

Auch bei den United-Profis darf er sein Talent wohl schon zeitnah aufblitzen lassen. Coach Rúben Amorim soll sehr angetan von Gabriel sein und Gespräche mit ihm geführt haben. Berichten zufolge haben die Verantwortlichen dem englischen U15-Nationalspieler mitgeteilt, dass er trotz seines jungen Alters bereits im Laufe dieser Saison gelegentlich mit den Profis trainieren darf.

Trotz Bemühungen mehrerer europäischer Spitzenklubs hat sich Gabriel im Juni dem Vernehmen nach für einen neuen Vertrag bis 2027 bei den Red Devils entschieden. Laut der ‚Sun‘ ist United weiterhin davon überzeugt, dass sie ihm und seiner Familie überzeugende Gründe dafür geliefert haben, dass Manchester der beste Ort für seine weitere Entwicklung ist.