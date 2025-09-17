768 Millionen: United stellt Rekord auf

Manchester United bleibt auf finanzieller Ebene trotz der anhaltenden sportlichen Talfahrt der vergangenen Jahre unangetastet. In dem von den Red Devils veröffentlichten Jahresbericht vermeldet der Klub für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von umgerechnet rund 768 Millionen Euro. Und das ohne Einnahmen aus der Champions Leauge. Gleichzeitig hat United einen operativen Verlust von umgerechnet rund 38 Millionen Euro zu verzeichnen. Nach wie vor treibt Manchester einen Schuldenberg von insgesamt knapp 550 Millionen Euro vor sich herum.

Unter der Anzeige geht's weiter

CEO Omar Berrada kommentierte den Bericht: „Während wir uns auf die Saison 2025/26 vorbereiten, arbeiten wir intensiv daran, den Verein in allen Bereichen zu verbessern. Auf dem Spielfeld sind wir mit den Neuzugängen zufrieden, die wir im Sommer für unsere erste Herren- und Damenmannschaft verpflichtet haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Abseits des Spielfelds haben wir eine Phase des strukturellen und führungsbezogenen Wandels hinter uns und verfügen nun über eine erneuerte, gestraffte Organisation, die in der Lage ist, unsere sportlichen und kommerziellen Ziele zu erreichen.“