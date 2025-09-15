United-Krise: Verlockender Ausweg für Amorim?

Rúben Amorim winkt eine Rückkehr in seine portugiesische Heimat. Laut der ‚Daily Mail‘ würde João Noronha Lopes seinen 40-jährigen Landsmann gerne als neuen Coach bei Benfica Lissabon installieren.

Während Lopes bei Benfica zum neuen Präsidenten gewählt werden soll, steckt Amorim mit Manchester United tief in der Krise. Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als würde man die Zusammenarbeit zeitnah beenden wollen. In Manchester steht der Fußballlehrer noch bis 2027 unter Vertrag.