Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

United-Krise: Verlockender Ausweg für Amorim?

von Julian Jasch - Quelle: Daily Mail
Rúben Amorim muss seinen Puls fühlen @Maxppp

Rúben Amorim winkt eine Rückkehr in seine portugiesische Heimat. Laut der ‚Daily Mail‘ würde João Noronha Lopes seinen 40-jährigen Landsmann gerne als neuen Coach bei Benfica Lissabon installieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Lopes bei Benfica zum neuen Präsidenten gewählt werden soll, steckt Amorim mit Manchester United tief in der Krise. Aktuell sieht es aber nicht danach aus, als würde man die Zusammenarbeit zeitnah beenden wollen. In Manchester steht der Fußballlehrer noch bis 2027 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liga Portugal Bwin
Man United
Benfica
Rúben Amorim

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Man United Logo Manchester United FC
Benfica Logo Benfica Lissabon
Rúben Amorim Rúben Amorim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert