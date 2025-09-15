Amorim vor United-Rauswurf?

Rúben Amorim muss langsam aber sicher um seinen Job bei Manchester United bangen. Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen Manchester City werden die Stimmen, die eine Entlassung des Trainers fordern, immer lauter. Auch die Kritik an Amorims Spielsystem nimmt weiter zu.

Davon will der Übungsleiter selbst nichts wissen. „Ich werde meine Philosophie nicht ändern. Wenn sie eine Änderung wollen, müssen sie den Mann austauschen“, entgegnete der Portugiese auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Dennoch versicherte er: „Ich werde alles für ManUnited geben. Das ist meine Botschaft an die Fans. Ich leide mehr als sie.“

United erlebt aktuell den schlechtesten Saisonstart seit 1992. Nur einen Sieg konnten die Red Devils in den ersten fünf Pflichtspielen einfahren, dem gegenüber stehen drei Niederlagen, darunter eine im Liga-Pokal gegen Viertligist Grimsby Town. Seit seinem Amtsantritt holte Amorim nur 31 Punkte in 31 Spielen.

Deutlich zu wenig für die hohen Ansprüche des englischen Rekordmeisters, der im Sommer satte 250 Millionen Euro für Neuzugänge ausgab. Die kommenden Tage werden zeigen, ob Amorim auch beim nächsten Premier League-Spiel gegen den FC Chelsea (Samstag, 18:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen wird.

Update (10:53 Uhr): Laut den ‚Manchester Evening News‘ genießt Amorim noch immer die Unterstützung der Vereinsbosse. Seine Position ist dem Bericht zufolge noch nicht ernsthaft gefährdet.