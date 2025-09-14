Bayerns Last-Minute-Versuch bei Sterling

Zwischenzeitlich war völlig unklar, ob es dem FC Bayern gelingt, Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea loszueisen. Deshalb lotete der deutsche Rekordmeister auf den letzten Drücker einige Alternativen aus. Zu denen gehörte offenbar auch Raheem Sterling.

Nach Informationen des ‚Telegraph‘ erkundigte sich der Bundesligist am Deadline Day nach dem Flügelflitzer. Auch die SSC Neapel soll einen Last-Minute-Vorstoß gewagt haben. Eine Zusammenarbeit kam aber offenkundig nicht zustande.

Stattdessen blieb Sterling lieber beim FC Chelsea. Dort wurde der 82-fache englische Nationalspieler, der die vergangene Saison beim FC Arsenal verbracht hatte, inzwischen trotz eines Vertrags bis 2027 aussortiert.

Für den Winter könnte der schnelle Rechtsfuß also erneut eine interessante Option darstellen. Die große Hürde bleibt Sterlings Salär, das sich bei 18 Millionen Euro pro Jahr einpendeln soll. Will der 30-Jährige nochmal im europäischen Spitzenfußball Fuß fassen, müsste er wohl große Gehaltseinbußen hinnehmen.