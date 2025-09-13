Schicksal von Chelsea-Duo besiegelt

Für Raheem Sterling (30), dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, und Axel Disasi (27), der ein Arbeitspapier bis 2029 besitzt, ist das sportliche Kapitel beim FC Chelsea vorerst beendet. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel gegen den FC Brentford (21 Uhr) antwortete Cheftrainer Enzo Maresca auf die Frage, ob es für die beiden Spieler einen Weg zurück in die erste Mannschaft gäbe: „Bei uns? Nein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach eigenen Angaben hat Maresca die beiden Spieler, die eigentlich im Sommer verkauft werden sollten, seit Beginn der Saison nicht gesehen. „Sie sind Chelsea-Spieler, weil sie einen Vertrag mit dem Verein haben. Im Moment trainieren sie getrennt vom Team. Die Idee ist, genauso weiterzumachen“. Zur Erinnerung: Sterling ist mit rund 18 Millionen Euro pro Saison der Topverdiener bei den Blues.