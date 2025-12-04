Menü Suche
DFB: Nagelsmanns klarer Zukunftsplan

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Julian Nagelsmann könnte bei der kommenden Kadernominierung für einige Überraschungen sorgen. @Maxppp

Julian Nagelsmann hat einen klaren Zukunftsplan. Kommt nichts außergewöhnliches dazwischen, will der Bundestrainer seinen bis einschließlich der Europameisterschaft 2028 laufenden Vertrag beim DFB erfüllen, berichtet ‚Sky‘. Mit einem Engagament bei einem Verein befasse sich der 38-Jährige nicht.

Wie lange der ehemalige Bayern-Coach die deutsche Nationalmannschaft letztlich trainieren wird, hängt allerdings maßgeblich vom Abschneiden bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ab. In Nagelsmanns Arbeitspapier ist sowohl eine Trennungsklausel für den Fall eines Ausscheidens in der Vorrunde als auch eine Ausstiegsklausel für Sommer 2027 verankert.

