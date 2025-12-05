Menü Suche
Milan gibt Maignan-Kampf nicht auf

von Tobias Feldhoff
Mike Maignan jubelt im Trikot des AC Mailand @Maxppp

Der AC Mailand will alls versuchen, um Stammkeeper Mike Maignan (30) doch über sein Vertragsende hinaus zu halten. „Wir werden versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden“, stellt Milans Sportchef Igli Tare gegenüber italienischen Medien klar. Maignans Arbeitspapier endet im Anschluss an die laufende Saison.

In den vergangenen Wochen wurden in erster Linie der FC Chelsea und Juventus Turin als mögliche Abnehmer gehandelt. Aber auch dem FC Bayern wird Interesse nachgesagt für den Fall, dass Manuel Neuer (39) seine Karriere beenden sollte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
