Serie A

Barça: Was läuft da mit Kean?

von Leon Morsbach - Quelle: Calciomercato.com
Moise Kean für die Fiorentina im Einsatz @Maxppp

Moise Kean könnte dem AC Florenz bereits im Winter den Rücken kehren. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat sich der Berater des 25-Jährigen in den vergangenen Tagen mit den Verantwortlichen des FC Barcelona getroffen. Florenz dürfte sich bei möglichen Verhandlungen in einer komfortablen Position befinden, da der Vertrag des Italieners noch bis 2029 gültig ist.

Kean befindet sich in einer schwierigen Phase seiner Karriere. Gemeinsam mit der Fiorentina steht der 24-fache Nationalspieler auf dem letzten Tabellenplatz der Serie A. Aufgrund seiner hervorragenden Vorsaison mit 19 Ligatoren könnte der Rechtsfuß jedoch eine Menge Geld in die Kassen der Viola spülen. Der Verlust würde in der ohnehin schon schlechten Saison jedoch kaum aufzufangen sein.

