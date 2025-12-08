Menü Suche
Bayer: Leih-Abnehmer für Sarco gefunden?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Alejo Sarco im Duell um den Ball @Maxppp

Alejo Sarco könnte Bayer Leverkusen im Winter auf Leihbasis in Richtung Serie A verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt US Sassuolo konkretes Interesse an der Verpflichtung des 19-jährigen Stürmer-Juwels. Darüber hinaus seien weitere italienische Klubs sowie Vereine aus der 2. Bundesliga an Sarco dran.

In den langfristigen Bayer-Plänen spielt der argentinische U20-Nationalspieler eine bedeutende Rolle, im kommenden Transferfenster wollen die Rheinländer den Linksfuß aber verleihen und andernorts Spielpraxis ermöglichen. Für die Werkself steht bislang ein Profi-Einsatz zu Buche. Zuletzt machte Sarco bei der U20-Weltmeisterschaft mit vier Toren in sieben Partien auf sich aufmerksam.

