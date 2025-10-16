Bundesliga
Bayer 04: Sarco-Leihe im Winter?
Bayer Leverkusen plant langfristig mit Alejo Sarco, würde den Youngster im Winter aber wohl per Leihe ziehen lassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, könnten sich der Verantwortlichen der Werkself vorstellen, dem 19-jährigen Stürmer andernorts Spielpraxis zu ermöglichen.
Im Profiteam der Rheinländer spielte Sarco seit seinem Wechsel im Januar noch keine Rolle. Bei der aktuell stattfindenden U20-Weltmeisterschaft trumpft das Offensivjuwel für Argentinien aber auf. In den bisherigen sechs Partien erzielte der Torjäger vier Tore.
