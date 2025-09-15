Bayern teilt Guerreiro-Diagnose mit

Raphaël Guerreiro (31) muss vorerst pausieren. Wie der FC Bayern verkündet, hat sich der Allrounder eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Damit bestätigt die medizinische Abteilung des Rekordmeisters einen Bericht von heute morgen.

Die Verletzung zog sich Guerreiro beim 5:0-Sieg der Bayern über den Hamburger SV zu, bei dem der Linksfuß das Feld nach seiner Einwechslung bereits nach 17 Minuten verlassen musste. Es bleibt abzuwarten, ob der Portugiese beim Champions League-Auftakt gegen den FC Chelsea am Mittwoch (21 Uhr) wieder mitwirken kann.