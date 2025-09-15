Bundesliga
Bayern droht Guerreiro-Ausfall
@Maxppp
Raphaël Guerreiro muss in den nächsten Tagen wohl kürzertreten. Laut dem ‚kicker‘ hat der 31-jährige Portugiese mit muskulären Problemen zu kämpfen. Eine genaue Diagnose soll zeitnah folgen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Gegen den Hamburger SV (5:0) musste Guerreiro das Feld bereits nach 17 Minuten verlassen. Ob der Linksfuß beim Champions League-Auftakt gegen den FC Chelsea am Mittwoch (21 Uhr) mitwirken kann, ist noch offen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden