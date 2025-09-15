Bayern droht Guerreiro-Ausfall

Raphaël Guerreiro muss in den nächsten Tagen wohl kürzertreten. Laut dem ‚kicker‘ hat der 31-jährige Portugiese mit muskulären Problemen zu kämpfen. Eine genaue Diagnose soll zeitnah folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen den Hamburger SV (5:0) musste Guerreiro das Feld bereits nach 17 Minuten verlassen. Ob der Linksfuß beim Champions League-Auftakt gegen den FC Chelsea am Mittwoch (21 Uhr) mitwirken kann, ist noch offen.