Kane: Jackson ist „kein Backup"

Harry Kane sieht in seinem neuen Teamkollegen Nicolas Jackson (24) beim FC Bayern eher einen Sturmpartner als einen Einwechselspieler. Der 32-Jährige erklärt gegenüber ‚Sky‘: „Aus meiner Sicht ist er kein Backup. Viele Leute sehen das so, aber er kann vorne jede Position spielen. Ich glaube, dass wir oft zusammen spielen werden.“ Beim gestrigen 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV saß Jackson zunächst auf der Bank und stand nach seiner Einwechselung in der 46. Minute rund 20 Minuten lang gemeinsam mit Kane auf dem Feld.

„Ich habe das Gefühl, dass er einen großen Impact für uns in dieser Saison haben kann - mit seiner Geschwindigkeit, seinen Bewegungen und seinen Toren. Eine tolle Ergänzung für uns“, freut sich der Kapitän der Three Lions, der vor dem Champions League-Duell mit dem FC Chelsea am Mittwoch (21 Uhr) ergänzt: „Hoffentlich kann er jetzt weiter Selbstvertrauen tanken, am Mittwoch ein paar Minuten spielen und versuchen, sein altes Team zu beeindrucken.“